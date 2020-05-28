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4 günlük yasak sonrasında sokağa çıktığı ilk gün hayatının şokunu yaşadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denizi göremeyen şahıs, yasaklar bittiğinde ilk iş olarak denizi görmeye gitti. Kamyonetinin el frenini çekmeyi unutup, deniz manzarasını seyrettiği sırada boşalan kamyonet, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

4 günlük yasak sonrasında sokağa çıktığı ilk gün hayatının şokunu yaşadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denizi göremeyen şahıs, yasaklar bittiğinde ilk iş olarak denizi görmeye gitti. Kamyonetinin el frenini çekmeyi unutup, deniz manzarasını seyrettiği sırada boşalan kamyonet, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:41
2014 Okunma
4 günlük yasak sonrasında sokağa çıktığı ilk gün hayatının şokunu yaşadı

Edinilen bilgiye göre, korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 81 İl'de Arefe Günü ile Ramazan Bayramı boyunca 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Şenpazar ilçesinde ikamet eden ve sık sık gittiği deniz manzarasını özleyen Mürsel Gökdamar, kısıtlamanın sona erdiği ilk günde kıyısı olan Cide ilçesine gitti. Cide'nin Tuğtepesi Seyir Terasına kamyonetiyle çıkan Mürsel Gökdamar, Cide ilçesi ile deniz manzarasını seyretmeye başladı. Kamyonetinden el frenini çekmeden inen Mürsel Gökdamar, yeşil ile mavinin eşsiz güzelliğini seyrettiği sırada kamyoneti boşalarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetini gören Mürsel Gökdamar, büyük üzüntü yaşayarak aracının kurtarılması için Cide İtfaiye ekipleri ile çekiciyi aradı. Cide itfaiye ekipleri ile olay yerine gelen çekici, uçuruma yuvarlanan kamyoneti çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonunda kamyonet, uçurumdan çıkartılabildi.

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