112 ambulansı Kastamonu yolunda kaza yaptı

Kastamonu’nda 112 ambulansı kaza yaptı. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Tosya istikametine gelen 112 ambulansı, Elyakut Mevkiinde karşı yönden gelen başka bir araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı.