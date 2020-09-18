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112 ambulansı Kastamonu yolunda kaza yaptı
112 AMBULANSI KASTAMONU YOLUNDA KAZA YAPTI
KASTAMONU 18.09.2020, 09:29
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Kastamonu’nda 112 ambulansı kaza yaptı. Olayda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Tosya istikametine gelen 112 ambulansı, Elyakut Mevkiinde karşı yönden gelen başka bir araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
Kazanın ardından inceleme başlatıldı.
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