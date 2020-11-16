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Perakendede güven azaldı, tüketici ‘önce sağlık’ diyor

KPMG’nin hazırladığı ‘Tüketici ve Yeni Gerçeklik Araştırması’, Covid-19 etkisiyle perakende sektöründe değişen davranışları inceledi. 12 ülkede 70 bin katılımcıyla yapılan araştırmaya göre Covid-19’un başlangıcında gıda perakendesi ve market sektörüne duyulan yüksek güven erozyona uğradı. Perakendecilerin eksiye düşen tüketici güvenini yeniden inşa etmek için kişisel güvenlik ve hijyeni ciddiye aldıklarını göstermeleri gerekiyor.

Kasım-2020 16.11.2020, 13:19
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Perakendede güven azaldı, tüketici ‘önce sağlık’ diyor

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