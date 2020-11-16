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Online alışverişe ilgi devam ediyor

Uluslararası dijital pazarlama ve SEO ajansı Zeo Agency’nin 2019 ve 2020 ikinci çeyrek dönemlerini karşılaştıran Online Market Sektör Raporu’nu yayınlandı. Rapora göre, karantina süreci ve markaların tüketiciyi memnun eden uygulamalarıyla hem yeni hem de sadık kullanıcı sayılarının artması sonucu 2. çeyrekte sektöre 90 milyondan fazla ziyaretçi geldi.

Kasım-2020 16.11.2020, 13:15 16.11.2020, 13:17
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Online alışverişe ilgi devam ediyor

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