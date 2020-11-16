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Emlak ve otomotiv sektöründe 2020 dinamikleri: Koronavirüs etkisi ve düşük faiz kampanyaları
Uluslararası dijital pazarlama ve SEO ajansı Zeo Agency, emlak ve otomotiv sektörlerini inceleyen 2020 ikinci çeyrek raporunu yayınladı. Pandemi döneminin yanı sıra düşük faiz uygulamalarının dijitaldeki etkilerini gözler önüne seren raporda; tüketici davranışlarındaki değişikliğe dikkat çeken anahtar kelime aramaları da öne çıkıyor.
Kasım-2020 16.11.2020, 13:48
2006
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