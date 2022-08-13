TMO Genel Müdürü Güldal Kars’ta

Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, beraberindeki heyetle Kars’a geldi.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen Güldal, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ü makamında ziyaret etti.

Güldal ve beraberindeki heyeti makam bahçesinde kabul eden Öksüz, heyetin Kars’a ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, Kars’ta yürütülen tarımsal faaliyetler ile Toprak Mahsulleri Ofisi’nin çiftçilerden ürün alma süreci istişare edildi.