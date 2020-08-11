Sarıkamış’ta pandemi tedbirleri denetimi
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN 81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERİLEN GENELGEDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNE YÖNELİK DENETİMLER KARS’IN SARIKAMIŞ İLÇESİNDE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler Kars’ın Sarıkamış ilçesinde aralıksız devam ediyor.
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla devam eden yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri denetime katılarak esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.
Dünya genelinde yaşanan pandemiyi ve son günlerde ülke genelinde artış gösteren vaka sayılarını hatırlatan Kaymakam Koşal, vatandaşlara, maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat çekmek için denetimlerin gerçekleştirildiğini, sosyal mesafenin önemini, il dışından gelen vatandaşlarla temasta bulunulmamasını ve sevdiklerimizi korumak adına maskesiz dışarıya çıkmamız gerektiğini vurguladı.
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