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Sarıkamış’ta karne heyecanını
Sarıkamış’ta karnelerini öğretmenlerinden alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.
KARS 21.01.2022, 12:54
Sarıkamış’ta karnelerini öğretmenlerinden alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 29 Eylül İlkokulunda karne heyecanı yaşandı. Okullarına gelen minik öğrenciler, karnelerini öğretmenlerinden alırken, öğretmenler öğrencilerden yarıyıl tatilinde bol bol dinlenmelerini istedi.
29 Ekim İlkokulu Müdürü Gözde Karakaş, öğrencilerin karne ve başarı belgelerini verdi. Karnelerini alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.