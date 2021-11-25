Sarıkamış’ta kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etrafı bir anda beyaza bürüdü.

Kar yağışının etkili olduğu Kars’ın Sarıkamış ilçesinde belediye karla mücadele ekipleri de mesaiye erken başladı. Ekipler bir taraftan kaldırımların karını temizlerken, diğer taraftan da caddelerde buzlanmaya karşı kumlama çalışması yapıldı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar güne karla başladı. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.