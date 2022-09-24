Sarıkamış’ta eğitim ve öğretime büyük destek

65. Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Sarıkamış’ta yapımı ve onarımı devam eden okulları ziyaret etti.

Arslan ilk olarak Sarıkamış Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesini ziyaret etti. İnşaat alanını ziyaret eden Arslan, daha sonra yapımı devam eden 24 derslik Sarıkamış İmam Hatip Lisesi ve Pansiyon ile 8 derslik İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında incelemede bulundu.

Sarıkamış’ta eğitim ve öğretimi için önemli olan yapımı devam eden yeni okul, pansiyon ve mevcut okulların onarım ve güçlendirme çalışmaları için sadece bu dönem için harcanan tutarın 113 Milyon TL olduğunu söyleyen Arslan; Sarıkamış’ta devam eden okul şantiyelerde incelemelerde bulunduk. Memnuniyet ile ifade etmek isterim ki yaklaşık 2 ay önceki ziyaretimiz de ihale tarihlerini müjdelediğiniz işlerin tamamında şuan da fiilen çalışma var. Sırayla gidecek olursak 24 derslik Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 200 öğrenci pansiyonunun şantiyesinde yüzde 35 seviyelerine gelinmiş durumda bu sene inşallah kaba inşaatı bitecek önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirmeye çalışıyoruz. Lisemizin toplam bedeli 47 Milyon 270 bin TL’dir. Hemen yine onun yanında 24 derslik Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesinin şantiyesinde başlamış olup çalışmalar devem etmektedir. Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesi yapımının toplam bedeli ise 27 Milyon 950 bin TL’dir. Şimdi bulunduğumuz bölgede 8 derslik İmam Hatip Ortaokulu inşaatı devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde başlamış olup bizlerde zemindeki koruma betonun dökülmesini işlemini butona basarak başlattık. Burasının bedeli de 15 Milyon 448 bin TL’dir. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrencilere ve Sarıkamışlı gençlere daha kaliteli ve daha nezih bir ortamda eğitim imkanı sağlamış olacağız.” dedi.

Sarıkamış’ta bu dönem yeni yapılmakta olan okulların ve okul onarım işlerinin toplam bedeli 113 Milyon TL’dir.

Arslan, “Kars Milletvekilleri olarak; ben ve yol arkadaşım Prof. Dr. Yunus Kılıç hocamız Sarıkamışlı hemşerilerimize verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Özellikle Sarıkamış’ta eğitim alanında bir çok okul başlattık ve devam ettiriyoruz. Sarıkamış’da yapılacak okulların ve bazı okulların ise onarım ve güçlendirme işlerinin toplam bedeli 113 Milyon TL. Tabi şunu da belirtmek isterim ki bizlere bu desteği veren başta bölgemizin hamisi ve liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer bakanımıza tüm Sarıkamışlı ve Karslı hemşerilerimiz adına teşekkür ederim. Sarıkamışlı hemşerilerimiz bilsinler ki bunlarla yetinmeyip daha önemli projeleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi.