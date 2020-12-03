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Sarıkamış’ta durak var ama kapı kilitli

Sarıkamış Belediyesi tarafından kış aylarında-20 derece soğukta yolcuların beklemesi için yapılan duraklar hizmete girmişti.

KARS 03.12.2020, 13:51
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Sarıkamış’ta durak var ama kapı kilitli

Sarıkamış Belediyesi tarafından kış aylarında-20 derece soğukta yolcuların beklemesi için yapılan duraklar hizmete girmişti.

İlçeye bağlı İstiklal Mahallesinde Sarıkamış Belediyesi tarafından 9 adet durak vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Sunulan durakların kapılarının kilitli olmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Hava sıcaklığının eksilere düştüğü bu günlerde vatandaşlar yapılan kilitli durakların önünde otobüs bekliyorlar. Vatandaşlar yapılan durakların kapılarının açık olmasını ve Otobüsü duraklarda beklenmesini istiyorlar.
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