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Sarıkamış doğa yürüyüşü turları ile turizmde yeni ivme kazanıyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ilçenin turizm potansiyeline dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2 bin 500 rakımdaki sarıçam ormanlarında doğa yürüyüşü düzenledi.

KARS 20.09.2021, 12:34
Sarıkamış doğa yürüyüşü turları ile turizmde yeni ivme kazanıyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ilçenin turizm potansiyeline dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2 bin 500 rakımdaki sarıçam ormanlarında doğa yürüyüşü düzenledi.

İceberg otel girişimleriyle Erzurum Masterlar koşu grubu ve Erzurum yürüyüş grubu üyeleri Sarıkamış’ı çevreleyen sarıçam ormanlarının bulunduğu alanda doğa yürüyüşü yaptı. Sarıkamış Turizm Derneği Başkanı Serkant Aykul’un koordine ettiği yürüyüşte, yaklaşık 18 kilometre yol yürüyen grup, yürüyüş parkurunda çevre temizliği de yaptı. Aykul, Sarıkamış’ın eşsiz sarıçam ormanları içinde, yaban hayatı, bitki örtüsü, tarihi ve doğasıyla marka bir yer olduğunu söyledi.

Sarıçam ormanlarında yaklaşık 150 kilometre yürüyüş parkuru bulunduğunu ve kamp gibi aktivitelerin güvenli şekilde rahatlıkla yapılabileceğini ifade eden Başkan Aykul, şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıllarda SERKA tarafından yapılan bir çalışma ile doğa yürüyüşü için parkurlar oluşturulmuş , 5 km ile 32 km arasında yaklaşık 21 parkurda gerekli yönlendirme işaretlemeler yapılmıştı. Sarıkamış’ta saklı kalan bu eşsiz doğa yürüyüş parkurları gün yüzüne çıkarılamamıştır. Doğa yürüyüşü etkinliğinin tanıtımını yapmak için İceberg otel olarak yaptığımız girişimlerle Erzurum Masterlar koşu grubu ve Erzurum yürüyüş grubu üyelerini Sarıkamış’ta misafir ederek Katerina Köşkü, Karanlık Dere, Bayraktepe Zirve ve oteller bölgesi parkurunda tamamen Sarıçam ormanları içerisinde yaklaşık 18 km ve 6 saat süren son derece keyifli ve dinlendirici bir doğa yürüyüşü ile misafirlerimizi ağırladık. Yine önümüzdeki günlerde sarıkamış turizm derneği olarak, ilçemizde doğa turizmini canlandırmak için doğa turizm tanıtım pazarlaması, doğa turizm rehberliği konularında eğitim desteği almak için de SERKA ile görüşmelerimiz devam ediyor.”

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