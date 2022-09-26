Kaymakam’dan öğrencilere anlamlı ziyaret

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, özel eğitime tabi öğrencilerle bir araya geldi. Daştan’’ın öğrencilerle yakından ilgilenmesi ise dikkat çekti.

Kars’ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, okul ziyaretleri çerçevesinde Halime Aslan İlkokulunu ziyaret etti. Okulda görev yapan öğretmenler ile bir araya gelen Daştan, daha sonra özel eğitime tabi öğrencilerin bulunduğu sınıfları dolaşarak özel öğrencilerle yakından ilgilendi. Daştan, bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam Okan Daştan okul ziyaretleri çerçevesinde sırasıyla Kağızman Anadolu Lisesi ve Aras Anadolu Lisesi’nde devam eden okul bina ve pansiyonlarının onarım ve bakım çalışmalarını yerinde görerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Daştan, ayrıca Kağızman Anadolu Lisesi ve Aras Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmenlerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek çözümü için ilgili birim amirlerine talimat verdi.