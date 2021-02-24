Kaymakam İnam muhtarlarla buluştu

Susuz Kaymakamı Hamza İnam, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında Şubat ayında da köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Hamza İnam Başkanlığı’nda halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda İnam, köy ve mahalle muhtarlarından köy ve mahallelerde oluşan tüm sorunlarını kendilerine iletmelerini istedi. Kaymakam Hamza İnam, iletilen sorun ve taleplerin kurulacak inceleme heyeti tarafından değerlendirildikten sonra bütçe imkanları doğrultusunda yatırım programına alınacağını kaydetti.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde düzenlenen toplantıda Kaymakam Hamza İnam, daha sonra muhtarlara söz verdi. Muhtarların ihtiyaçlarını dinleyen İnam, ilgili birim müdürlerini sorunların çözümü için talimat verdi. Sohbet ortamında geçen toplantı yapılan değerlendirmenin ardından son buldu.