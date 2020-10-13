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KATSO Başkanı Alibeyoğlu’ndan esnafa plaket!

KATSO BAŞKANI ALİBEYOĞLU’NDAN ESNAFA PLAKET!(KARS-İHA)

KARS 13.10.2020, 15:23
KATSO Başkanı Alibeyoğlu’ndan esnafa plaket!

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, 134 adayın katılım sağladığı 2. El Araç Alım Satım Sorumlusu Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları kapsamında işyerlerini sınav alanı olarak tahsis eden Güzeldere Otomotiv ile Galerry36 Otomotiv yetkililerine teşekkür plaketi verdi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYMEM A.Ş. arasından imzalanan protokol ile Kars ilinde Araç Alım Satım Sektöründe faaliyet gösteren veya bu sektöre yatırım yapmak isteyen adaylara yönelik 2. El Araç Alım Satım Sorumlusu sınavları gerçekleştirilmişti.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Alibeyoğlu, “Galeri Sektöründe faaliyet gösteren veya bu sektöre yatırım yapmak isteyenler için KATSO olarak TOBB MEYBEM işbirliği ile sınavlar düzenledik. Sınavların gerçekleştirilebilmesi için protokol gereği Galeri ortamına ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu vesile ile esnafımızla görüşme sağladık. Sağolsunlar talebimizi geri çevirmediler ve işyerlerini koşulsuz olarak 7 gün boyunca Odamıza tahsis ettiler. Bu vesile ile sektöre sunmuş oldukları katkı ve desteklerden ötürü şahsım ve temsil ettiğim kurumum adına kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından firma yetkililerine Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu tarafından plaket takdim edildi.

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