Kars’ta zabıta ekipleri fırınları denetledi

Kars’ta zabıta ekipleri kentte bulunan fırınları denetledi.

Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarını ve unlu mamul üretim ve satışı yapan iş yerlerini denetleme yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınları ve unlu mamul satışı yapan işletmeleri ürün gramajı, fiyat listesi ve hijyen açısından kontrol etti.

İşletmelerin ruhsatlarını incelen ekipler, çalışanların kılık ve kıyafetinden bone takılıp takmadıklarını kontrol etti. Denetimlerde gıdaların bekletildiği ve yapıldığı alanlar kontrol edilirken, fiyat listelerinin görünür şekilde asılmış olması ve pandemi tedbirlerine uygunluk da ekiplerin kontrolünden geçti.

Birçok işletmenin hijyen ve üretim kaidelerine uyduğu belirlenirken, uymayanlara ihtar verildi.

Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün il genelinde bu tür denetimlere devam edeceği öğrenildi.