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Kars’ta yolların karını temizledi

Kar yağışının ardından karayolları ve belediye ekipleri kar küreme, süpürme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

KARS 07.12.2020, 12:26
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Kars’ta yolların karını temizledi
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Kar yağışının ardından karayolları ve belediye ekipleri kar küreme, süpürme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Kars’ta etkili olan soğuk ve yağışlı hava etrafı beyaz örtüye bürürken, vatandaşların yağışlı havadan olumsuz etkilenmemesi için Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri şehir içi yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparken, karayolları ekipleri de kendi bölgelerinde karla mücadele çalışması yürüttü.

Kar yağışı ile birlikte göreve başlayan Kars’ta karla mücadele ekipleri özellikle ulaşımın sağlandığı ana arterler ile şehirler arası ve yollar da bulunan karı temizleyerek vatandaşların sorun yaşamasının önüne geçti.
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