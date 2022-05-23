Kars’ta Tapu ve Kadastro Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü etkinliği

Kars’ta Tapu Kadastro Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kadastro İl Müdürü Mustafa Şahin ve Tapu İl Müdürü Muhammet Ali Kızılkaya, kurumun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Kadastro İl Müdürü Şahin, Tapu ve Kadastro olarak tüm imkanları kullanarak hem çalışanların isteklerini hem de vatandaşların işlemlerini en kısa sürede tamamlamaları için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Şahin, "Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider kurum olma vizyonumuzla tam 175 yıldır siz vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından kurum çalışanları hatıra fotoğrafı çektirdi. Program daha sonra sona erdi.