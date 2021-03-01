Kars’ta, tabelalar magandaların hedef tahtası oldu

Kars’ta köylerin tabelalar magandaların hedef tahtası haline geldi.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale, Kıraç, Hasançavuş ve Koçköyü yolu üzerinde bulunan bazı uyarı tabelaları özellikle geceleri kimliği belirsiz magandalar tarafından açılan ateş sonucu hasar görüyor. Adeta hedef tahtasına haline gelen tabelalar adeta delik deşik olmuş.

Magandalar tarafından tabelalara yapılan çirkin saldırı bir yandan devleti zarara uğratırken, bir yandan da yolları kullanan sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor.