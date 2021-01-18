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Kars’ta polis, sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı
Kars’ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına polis yiyecek bıraktı.
KARS 18.01.2021, 10:34
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Kars’ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına polis yiyecek bıraktı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, kış ayında besin bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler bu kapsamda kentin farklı noktalarına köpek, kedi ve kuşların beslenmesi için yem ve mama bıraktı.
Kent genelinde oluşturulan noktalar ve sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere yem ve mama bırakan polisler, soğuk havada sokak hayvanlarının kolay bir şekilde yiyecek bulmasına da imkan tanıdı.Polis, sokak hayvanlarına yiyecek bırakması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.
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