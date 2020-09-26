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Kars’ta polis sahte marka satışına izin vermiyor

KARS’TA POLİS SAHTE MARKA SATIŞINA İZİN VERMİYOR(KARS-İHA)

KARS 26.09.2020, 09:19
Kars’ta polis sahte marka satışına izin vermiyor

Kars’ta polis ‘sahte marka’ ürün satışlarına izin vermiyor. Polis sahte markalı ürün sattığı bilgisini aldığı 3 iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte markalı ürün ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanuna Muhalefet suçu kapsamında kent merkezinde 3 farklı iş yerine operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda polis, iş yeri yetkililerinin nezaretinde aramada yaptı. Yapılan aramada toplam 119 sahte markalı ürün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Muhafaza altına alınan sahte ürünler incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Olayla ilgili iş yerleri hakkında tahkikat başlatıldı.

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