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Kars’ta Osmanlı dönemine ait 2 bin 5 sikke ele geçirildi
KARS’TA OSMANLI DÖNEMİNE AİT 2 BİN 5 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ(KARS-İHA)
KARS 11.09.2020, 12:20
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Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Osmanlı dönemine ait ve altın olduğu değerlendirilen 2 bin 5 adet sikke ele geçirildi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca alınan bir ihbar üzerine yapılan titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda, Kağızman’da durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Jandarma ekiplerince yapılan aramada, araçta Osmanlı dönemine ait II. Mahmut Rumi altını olduğu değerlendirilen 2 bin 5 adet sikke ele geçirilirken olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.
Osmanlı dönemine ait II. Mahmut Rumi altını olduğu değerlendirilen 2 bin 5 adet sikke Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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