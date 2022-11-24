Kars’ta öğretmenler günü etkinliği

Kars’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi.

İl Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Sinevizyon gösterisiyle devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay yaptı.

Daha sonra söz alan Kars Valisi/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, “1981 yılından bu yana öğretmenler günü olarak kutlanmakta olan bu onur gününüzde siz değerli öğretmenlerimizle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, Öğretmenler Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesile ile görevi başında şehit olan ve ahirete intikal eden öğretmenlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük fedakarlıklarla öğrencilerimizi yetiştiren emekli öğretmenlerimize ve sizlere sağlıklı, başarılı, mutlu, huzurlu, uzun bir ömür diliyorum. Bu anlamlı günü, bizlere emek veren siz öğretmenlerimize olan sevgi ve saygımızı ifade etmemize vesile olması, aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin her geçen gün artan önemini bizlere hatırlatması ve bir farkındalık oluşturması bakımından önemsediğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Öksüz, “İlk emri; “Oku!” olan bir dinin, asil bir milletin mensupları olarak bizim için öğrenmenin ve öğretmenlerimizin büyük bir önemi bulunmaktadır. Öğretmen, öğretme ve eğitme görevi üstlenen ideal insandır. Bundan dolayıdır ki öğretmenler, insan yetiştirmek gibi üzerindeki ağır sorumluluğun bilinci ile hareket etmeli, mesleğini en güzel şekilde yerine getirmeye gayret göstermelidir diye düşünüyorum. Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim-öğretim oluşturur ve onun yapıcısı da öğretmendir. Öğretmenlik; onurlu, emek, özveri ve sabır temelleri üzerinde icra edilen, bilgi ve tecrübeyle çocuk ve gençlerimizi hayata hazırlama mesleğidir, bir gönül işidir, bir sevgi işidir. Bu yüzdendir ki öğretmenlik, en saygın ve en kutsal meslek olarak kabul edilmektedir. Bu onurlu mesleğin malzemesi de insan olduğu için göreviniz daha da büyük bir önem arz etmektedir. Bireylerin yetişmesinde büyük rol üstlenen, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç dimağlara işleyip, onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakârlığı gösteren siz öğretmenlerimize ülke olarak, millet olarak minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu kadar ulvi ve önem arz eden öğretmenlik görevini ifa ederken siz öğretmenlerden beklentimiz; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder”, “Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözlerinden hareketle genç nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp, onları içinde bulundukları çağı anlayıp yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmak, evrensel değerleri gözetip, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen, bilgi ışığında, çok okuyan ve sorgulayan nesiller yetiştirmenizdir” diye konuştu.

Programda emekli olan öğretmene şeref belgesi verildi. Mesleğe yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı.

Programda 24 Kasım dolayısıyla il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Program daha sonra sona erdi.