Kars’ta öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce kent merkezinde bulunan 643 öğrenciye Trafik Eğitim Parkında teorik ve uygulamalı olarak “Temel Trafik Kuralları” hakkında eğitim verilirken, öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Trafik Eğitim Parkı’nda uygulamalı trafik eğitime katılan öğrenciler, hem eğlendi, hem de trafik neler yapmaları gerektiğini kendileri uygulamalı olarak öğrendi.

Trafik ekiplerinin bu tür eğitimlere devam edeceği öğrenildi.