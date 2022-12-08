Kars’ta ‘Matematik Şenliği’ düzenlendi

Kars Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Matematik Şenliği’nin açılışına Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve kurum müdürleri yaptı.

Açılışın ardından Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler minik öğrencilerin yaptığı etkinlikleri gezerek öğretmenlerinden bilgi aldı.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak Matematik öğreniminin küçük yaşlarda başlatılması gerektiği fikri ile Türkiye genelinde Matematik seferberliği başlatmıştı. Bizde ilimizde öncelikle okul öncesinden başlamak üzere bu farkındalığı oluşturmak için bu işe ilgisi olan yeteneği olan öğretmen arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Okul öncesi öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz ve ilk öğretim matematik öğretmenlerimizle bir araya gelip bir ekip oluşturduk. Bu ekipte özellikle okul öncesi ve ilk okullar ve orta okullarda matematiği sevdirmenin nasıl bir yolla kat edeceği fikrini kendi aramızda tartıştık” dedi.

Acay, “Böyle bir şenlik ortamını planladık. Burada amacımız matematiği oyunlarla, müzikle, sporla yani disiplinler arasındaki koordinasyonları sağlayarak küçük yaştaki çocuklarımıza öğreterek gelişmelerini sağlamaktır. Ana sınıfında 9, ilkokulda 8, ortaokulda 10 atölyemiz var. 27 atölyemiz var. Bu arkadaşlarımız Mayıs ayında planlama yaptılar. Haziran ayında gerçekleştirmek için hazırlığımızı yaptık. Eylül’den beri bu arkadaşlarımız çalışıyor” diye konuştu.

Daha sonra şenliğe katılan öğrenciler hünerlerini sergiledi. Şenlik 2 gün sürecek.