Kars’ta köylere AK Partiyle hizmet geldi

Kars’ta yıllarca hizmete almamış köyler, AK Parti ile hak ettiği hizmetlere kavuşuyor.

Gerek köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları ve gerekse yıllarca içme suyu hasret kalmış köylere yapılan hizmetler vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, yıllarca su sıkıntısı yaşayan Kocabahçe köyünün suya kavuşmasının sevincini köylülerle birlikte yaşadı. Başkan Çalkın, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte geldiği Kocabahçe köyünde vatandaşlar bir araya geldi. Çalkın, köyde su surunun çözülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Çalkın, daha sonra yapımı tamamlanan ve 2021 yılı inşaat sezonunda yeni yapılan menfez ve köprüler ile birlikte sıcak asfaltı atılacak olan Kurudere köyü yolunu yerinde gördü. Çalkın, Karslıların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu belirtti.