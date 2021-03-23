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Kars’ta kadına şiddet bilgilendirme toplantıları sürüyor

Kars’ta, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele kapsamında başlatılan farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

KARS 23.03.2021, 12:12
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Kars’ta kadına şiddet bilgilendirme toplantıları sürüyor

Kars’ta, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele kapsamında başlatılan farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Kars’ın Digor ilçesinde Digor Kaymakamlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda ilçe merkezinde farkındalık stantları açıldı.

Ayrıca Digor’un mahallelerinde kadınlara yönelik bilgilendirme ve merkezde kıraathanelerde erkek vatandaşlara yönelik konuyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirme toplantılarında yetkililer vatandaşları kadına şiddet ve erken yaşta evlilik konularında bilgilendirirken, vatandaşların sorularıda cevaplandırıldı.

Öte yandan Yönelik Şiddetle Mücadele ve Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele kapsamında bilgilendirme toplantılarının yıl içerisinde tüm ilçelerde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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