Kars’ta kaçak sigara ele geçirildi

Kars’ta jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Sarıkamış Süngülü mevkiinde yapılan yol kontrolü esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 154 karton bandrolsüz sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, olayla ilgili şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.