Kars’ta gelişi güzel dökülen hafriyata ceza kesilecek

Kars’ta hafriyat ve inşaat atıklar gelişi güzel dökenlere caza kesilecek.

Kars Belediye Başkanlığı kentte her tarafa vatandaşlar tarafından dökülen hafriyatlara yaptırım uygulayacak. Konuyla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, “Şehir merkezinde inşaatlarda küçük çapta yapılan tadilat sonucu çıkan hafriyat, inşaat atıkları, belirtilen yerler dışında şehir merkezi ve çevresine gelişi güzel yerlere dökenler hakkında yasal işlem uygulanacaktır” denildi.

Belediye Başkanlığı’nca yapılan açıklamanın ardından bundan sonra kent merkezi yakın yerlere gelişi güzel inşaat atıklarını dökenlere cazai işlem uygulanacak. Vatandaşların mağdur olmamaları için belediye belirlenen yerlere inşaat atıklarının dökülmesi istendi.