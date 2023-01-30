Kars’ta fiyat denetimleri sürüyor

Kars’ta stokçuluk, aşırı fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimler aralıksız sürüyor.

Kars’ta Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye ve Defterdarlık tarafından oluşturulan ekipler, zincir marketler ve alışveriş merkezlerinde, stokçuluk, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları, raf fiyatları ile kasa fiyatlarını inceleyerek olumsuzluk durumunda tutanak tutarak gerektiğinde cezai işlem uyguluyorlar.

Kars’ta ekiplerin bu denetimleri sürdüreceği öğrenildi.