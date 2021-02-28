Kars’ta Covid-19 sessizliği

Kars’ta Korona virüs (Covid-19) sessizliği hakim. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Karslılar, sokakları sessiz bıraktı.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Cuma günü saat 21.00’de başlayan sokağa çıkama kısıtlamasına tam destek veren vatandaşlar evlerinde kaldı.

Sessiz kalan sokaklarda belediye ekipleri, cadde ve kaldırımlar-temizliğini yaptı. Hava sıcaklığının eksi 3 derece olduğu kentte sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Karslılar, Covid-19 vaka sayılarının düşmesine katkı sağlıyor.