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Kars’ta Covid-19 sessizliği
Kars’ta Korona virüs (Covid-19) sessizliği hakim. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Karslılar, sokakları sessiz bıraktı.
KARS 28.02.2021, 10:08
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Kars’ta Korona virüs (Covid-19) sessizliği hakim. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Karslılar, sokakları sessiz bıraktı.
Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Cuma günü saat 21.00’de başlayan sokağa çıkama kısıtlamasına tam destek veren vatandaşlar evlerinde kaldı.
Sessiz kalan sokaklarda belediye ekipleri, cadde ve kaldırımlar-temizliğini yaptı. Hava sıcaklığının eksi 3 derece olduğu kentte sokaklar sessizliğe büründü.Sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Karslılar, Covid-19 vaka sayılarının düşmesine katkı sağlıyor.