Kars’ta Covid-19 denetimleri sürüyor

Kars’ta Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimler devam ediyor. Denetim ekipleri kent genelinde işyerlerine yönelik denetim yaparken, işyeri sahipleri ve vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konularında bilgilendirildi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün koordinesinde Kontrollü Normalleşme Dönemi Dinamik Denetim Modeli kapsamında denetimler sürüyor. Valilik bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşları bilgilendirirken, işyerlerinde HES kodu sorgulama ve sosyal mesafe kurallarını uyulması konusunda uyarı yapıldı.

Özellikle son günlerde Kars’ta artan vaka sayılarına dikkat çeken ekipler, alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini vurguladılar.

Öte yandan kentte ekiplerin uygulamalarının süreceği öğrenilirken, yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen vatandaşlar ise uyarıldı.