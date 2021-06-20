banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

Kars’ta caddelerde hafta sonu sessizliği

Kars’ta Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Cumartesi günü saat 22.00’de başlayan ve Pazartesi saat.05.00’de sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler boş kaldı.

KARS 20.06.2021, 10:12
Kars’ta caddelerde hafta sonu sessizliği

Kars’ta Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Cumartesi günü saat 22.00’de başlayan ve Pazartesi saat.05.00’de sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler boş kaldı.

Vaka sayılarının en yüksek illerden birisi olan Kars’ta vatandaşlar bir taraftan aşılarını olurken, diğer taraftan da sokağa çıkmayarak salgınla mücadeleye destek verdiler.

Kentte boş kalan caddelerde sadece belediye temizlik işçileri ile görevli polisler bulunurken, sokak köpekleri ise caddelerin sahibi oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Kars’ın en işlek caddeleri olan ve her gün yüzlerce insanın bulunduğu Kazımpaşa Caddesi, Faikbey Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Caddesi sessizlik hakim oldu.

Öte yandan kentte başlatılan aşılama çalışmalarına vatandaşlar ilgi gösteriyor. 285 bin nüfuslu kentte 100 bin kişi aşı yaptırdı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu
banner493