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Kars’ta caddeler bayraklarla donatıldı
KARS'TA CADDELER BAYRAKLARLA DONATILDI(KARS-İHA)
KARS 28.10.2020, 09:18
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ekim Kars’ın Düşman İşgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü nedeniyle cadde ve sokaklar bayraklarla donatıldı.
Cumhuriyet’in Kuruluşunun 97. Yıldönümü ve Kars’ın Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 100 Yılı dolayısıyla cadde ve sokaklar ile işyerleri ve apartmanların balkonları bayraklarla süslendi.
Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kenttin en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi ay yıldızlı bayraklarla donattı.
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