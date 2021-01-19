Kars’ta beyaz esaret! 71 köy yolu ulaşıma kapandı

KARS (İHA) Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 71 köy yolu ulaşıma kapanırken, ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için karla mücadele ekipleri yoğun çaba harcıyor.

Kars’ta önceki gün gece etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kentte 382 köyden 71’inin Kars ile bağlantısı kesildi.

Kars’ta tipiden Merkez’de 11, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 14, Digor’da bağlı 6, Kağızman’da 8, Sarıkamış’ta 16, Selim’de 4 ve Susuz’da 9 olmak üzere 71 köye ulaşım sağlanamıyor. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devem ediyor.