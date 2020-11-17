banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
CHP'den ara tatil çağrısı!
CHP'den ara tatil çağrısı!
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor
Arda Turan, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Arda Turan, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!

Kars’ta belediye sokak hayvanlarını unutmadı

Kars’ta soğuk hava ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belediye ekipleri seferber oldu.

KARS 17.11.2020, 10:54
Kars’ta belediye sokak hayvanlarını unutmadı

Kars’ta soğuk hava ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belediye ekipleri seferber oldu.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla kentte sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu bölgelere ekipler, hayvanların rahatlıkla ulaşabilmeleri için yiyecek bıraktı.

Sokak hayvanlarının bulundukları alanları dezenfekte de eden belediye ekipleri, daha sonra mama, ekmek bırakıyor.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarına mama ve su dağıtımı çalışmalarını yoğunlaştırarak sokak hayvanlarının havaların soğuduğu kentte yiyecek bulmakta zorlanmamaları için adeta sefer olurken, yürütülen çalışmalar hayvan severleri de memnun etti.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
açık
banner378