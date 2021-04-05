banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bursa'da sel alarmı!
Bursa'da sel alarmı!
Berna Laçin'e Altaylı ve Alişan'dan tepki: Ne zaman gazeteci oldun?
Berna Laçin'e Altaylı ve Alişan'dan tepki: Ne zaman gazeteci oldun?
Google Yeşilçam'ın sevilen siması Sadri Alışık'ı unutmadı: Sadri Alışık kimdir?
Google Yeşilçam'ın sevilen siması Sadri Alışık'ı unutmadı: Sadri Alışık kimdir?
Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu!
Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu!

Kars’ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

Kars’ta, baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açmaya başladı. Güzelliğiyle etkileyen kardelenler görenlerin ilgisini çekti.

KARS 05.04.2021, 13:46
2
Kars’ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

Kars’ta, baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açmaya başladı. Güzelliğiyle etkileyen kardelenler görenlerin ilgisini çekti.

Kars’ta Nisan ayı ile birlikte açan kardelenler, görsel şölen sunarken, vatandaşlar ise baharın geldiğini belirttiler. Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Yolboyu köyü bölgesinde bulunan dağlarda açan kardelenler, baharında müjdecisi oldu.

Beyaz kardelenlerin bölgede yoğunlukta bulunduğunu ifade eden köylüler, “Havalar ısındı, karlar eridi. Kardelen çiçekleri de kendini gösterdi. Burada yoğunlukta beyaz kardelen var, çok güzel görünüyorlar, birkaç gün sonra daha çok kardelen açmış olacak” dediler.

Öte yandan karların erimesiyle birlikte çıkan kardelenler, görsel şölen sundu. Çoğunluğu beyaz olan kardelenler görenleri ise büyüledi.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu