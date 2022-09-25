Kars’ta 100 yıllık bina gün yüzüne çıkarıldı

Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi çerçevesinde yürütülen restorasyon çalışmalarıyla 100 yıllık tarihi bina gün yüzüne çıkarıldı.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı bağlamında desteklenen ve tamamlandığında Kars’a 1 milyon turist getirecek olan ‘Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi” çerçevesinde Defterdarlığa ait olan ve Misafirhane olarak kullanılan dış cephesi boya ile kapatılan tarihi bina yapılan çalışmalarla orijinal haline dönüştürüldü.

Yaklaşık 50 milyon liralık proje, Karslıları heyecanlandırırken, kentte bulunan ve uzun yıllar el vurulmayarak atıl vaziyette bırakılan Baltık Mimarisi binalar yeniden orijinal duruma getiriliyor. Bu bağlamda yapılan çalışmalarla gün yüzüne çıkarılan tarihi görenlerinde ilgisini çekiyor.

Özellikle Kars’a kent dışından gelen turistler ilgi odağı olan binanın ön cephesini kapatan ağaçlar ise hayal kırıklığı yaratıyor. Bunca emek verilerek ortaya çıkarılan binanın önünde bulunan ağaçların ağaç sökme aracıya yerinden çıkarılarak başka yere taşınması bekleniyor.

Proje tamamlandığında Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan 7’si kamu binası olmak üzere 22 tescilli ve 12 tescilsiz bina, Kars turizmine kazandırılmış olacak.

Proje ile cadde de kaldırım yenilemesi, aydınlatma isleri, çevre düzenleme isleri, işaret levhaları ve sokak mobilyaları montajı yapılarak yaklaşık 680 metrelik bir turistik güzergah oluşturulacak.