Kars’ta 1-2 Eylül’de sular akmayacak

Kars’ta 1-2 Eylül 2022 tarihleri arasında sular akmayacak. Kars Belediyesi Bayburt Barajı isale boru patladığından dolayı çalışma yapılacağını ve bu süreçte kente su kesintisi olacağını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlimiz şehir merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı Selim Bayburt Barajı isale hattında bulunan çelik boruda su patlağı meydana gelmiştir” denildi.

Açıklamada, “Boru patlağında yapılacak onarım çalışması nedeniyle 1-2 Eylül 2022 tarihlerinde kısmi su kesintisi yaşanacaktır” ifadelerine yer verildi.