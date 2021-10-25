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Kars’a dev yatırım

Rus Çarı II. Nikolay’ın Kars’ta yaptırdığı Katherina Köşkü’nü, turizm devi Torunoğulları aldı. Akdeniz ve Ege başta olmak üzere birçok bölgede otelleri olan Torunoğulları, Doğu’da da turizme katkıda bulunacak.

KARS 25.10.2021, 11:20
Kars’a dev yatırım

Rus Çarı II. Nikolay’ın Kars’ta yaptırdığı Katherina Köşkü’nü, turizm devi Torunoğulları aldı. Akdeniz ve Ege başta olmak üzere birçok bölgede otelleri olan Torunoğulları, Doğu’da da turizme katkıda bulunacak.

Rus Çarı II. Nikolay’ın Kars’ta yaptırdığı Av Köşkü’nün kaderi belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapıyı 49 yıllığına tahsis etmek üzere ihaleye çıktı.

Bölge halkı tarafından ’Katherina Köşkü’ olarak bilinen tarihi yapı Turgut Torunoğulları tarafından turizme kazandırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, köşkün restorasyon yapılması koşulu ile 49 yıllığına yatırımcılara tahsis edilmesi için 30 Temmuz’da ilana çıkarmıştı. İlan sonucuna göre Turgut Torunoğulları tarihi köşkü otel olarak işletebilecek.

Restorasyonların yanı sıra otel de yapılacak

Bakanlık tarafından, Sarıkamış orman sınırları içinde yer alan köşklerin restorasyonun yanı sıra 0.1 emsalle, tarihi binalara uyumlu 100 yataklı otel yapımına da izin verilecek.

Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne 4 kilometre, Sarıkamış merkeze ise 1 kilometre uzaklıktaki köşke ulaşım orman yolundan sağlanıyor.

Sarıkamış’a özgü sarı çam ağaçlarından çivi kullanılmadan Baltık mimarisi tarzında inşa edilen köşk, av köşkü ve ana köşk olarak 2 ayrı yapıdan oluşuyor.

Beton kolanlar sayesinde ayakta duran yapının ısıtması bu kolonlar içerisinden “peç” adı verilen sistemle sağlanıyor. Av köşkünde 11, yanındaki küçük ahşap bölümde ise 10 oda bulunuyor. Av köşkünde değerli misafirler ağırlanırken, asıl köşk ise çeşitli zamanlarda hastane ve saray olarak kullanılmış.

II. Nikolay’ın Av Köşkü’nün Tarihçesi

Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 40 yıl Rusların hakimiyetinde kalan Sarıkamış’ta yaptırılan köşk, 1994’e kadar askeri amaçla kullanıldı.

Rus Çarı 2. Nikolay’ın eşi Katherina’ya ait olduğu zannedilen köşk, aslında Çar’ın hasta oğlu Aleksi için bir rehabilitasyon merkezi ve aynı zamanda da ailenin kışın ve yazın kullandığı av köşkü olarak yapıldı.

II. Nikolay’ın eşinin adı da Katherina değil Aleksandra. Ruslar tarafından, “Nikolay’ın Av Köşkü” olarak bilinen 124 yıllık tarihi yapı aynı zamanda Çarlık dönemine ait Türk filmlerinin çoğunun da çekim mekanı.

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