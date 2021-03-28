Kars Valisi Öksüz, “Mavi kategoride olmak istiyoruz”

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Korona virüs (Covid-19) salgının bütün alışkanlıkları değiştirdiğini belirtti.

Öksüz, Kars’ın mavi kategoride yer almasını ve vatandaşların alınan tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Korona virüs salgın süreci bütün alışkanlıklarımızı değiştirdi. Vaka sayılarında artışlar var ve bu durum salgını ciddiye almamızı gerektirdiğini ortaya koyuyor. Şehir olarak mavi kategorisinde yani en düşük riskli kategoride olmak istiyoruz” dedi.

Son günlerde vaka sayılarındaki artışın tedirgin ettiğini ifade eden Öksüz, “Bu tedirginliği ortadan kaldırmak için vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Bu süreçte dikkatli olalım, ev ziyaretlerimizi, özellikle taziye ziyaretlerimizi mümkünse erteleyelim veya bunları yerine getirirken mutlaka kurallara uyalım. Aksi taktirde yüksek riskli iller arasına gidersek tüm şehir olarak zarar görürüz. Esnafımız, çiftçimiz, kamu görevlisi, burada yaşayan bütün halk, hepimiz zarar görürüz bunun altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

Öksüz, “Çünkü yarın vatandaşlarımızın ölüm haberlerini vermek istemiyoruz. Dolayısıyla herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Şuna bizim denetim faaliyetlerimiz, salgın denetim merkezimiz, bütün birimlerimiz, kolluk güçlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor, bizim kurullarımızda gerekli kararları alıyoruz ancak bunun yeterli olduğunu ifade etmek çok zor. Çünkü bütün vatandaşlarımız kurallara uyarsa biz salgının üstesinden gelebiliriz” şeklinde konuştu.