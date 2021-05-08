Kars Peyniri Müze’de sergilenecek

Türkiye’de bir ilk olacak olan Kars Peynir Müzesi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlanan ve Türkiye’de bir ilk olacak Kars Peynir Müzesi’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yaklaşık bin metrekare müze alanı, 240 metrekare müze mağazası, 5 bin metrekare çevre düzenlemesi ve Meçhul Asker Abidesi’nden oluşan bölgede çalışmalar devam ederken, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, müzeyi gezerek çalışmaları yerinde gördü

Proje ile yerli ve yabancı ziyaretçilere Kars gravyer peynirinin oluşumunu, peynir kültürünü, Kars’ta yapılan peynirleri ve peynirciliği anlatmak, unutulmaya yüz tutmuş peynirlerin kaybolmasını önlemenin yanı sıra tarihi tescilli yapı olan Süvari Tabya’nın (Dere Tabya) müzeye dönüştürülmesi ile tarihi eserin kurtarılması ve yeni turizm destinasyonu oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye’deki peynir üretiminin en önemli kentlerinden biri olan Kars’ta, “Kars Peynir Müzesi” projesinin toplam bütçesi 5,5 milyon TL. Projenin bitmesiyle müze haline gelecek . Müzede, peynir üretiminde Türkiye’nin önemli kentlerinden biri olan Kars’ın yöresel peynir çeşitleri sergilenecek.