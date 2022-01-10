Kars Harakani Havalimanında 1 yılda 453 bin yolcu uçuş yaptı

Kars Harakani Havalimanında 2021 yılı içerisinde 453 bin 369 yolcu ağırlanırken, 3 bin 365 sefer gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kars Harakani Havalimanı’nın 2021 yılına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Ocak - Aralık arasında Kars Harakani Havalimanı’nda yolcu trafiği 453 bin 369, uçak trafiği 3 bin 365, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4 bin 314 ton olarak gerçekleşti.

2021 yılının Aralık ayında ise iç hat yolcu trafiği 36 bin 423, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 250, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 296 ton oldu.