Kars Çayı arıtma tesisiyle arıtılacak

Kars Atıksu Arıtma Projesi’nin ihalesi 28 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Projenin hayat geçirilmesiyle birlikte Kars Çayı’nda koku ve kirliliğin de önüne geçilecek.

Uzun yıllardan beri Kars’ın adeta kanayan yarası haline gelen Kars Çayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığının katkılarıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek olan tesisin, 2023 yılı içerisinde yapımına başlanacağı bildirildi.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yüzde 50 hibe ile projelendirilerek ihalesi yapılacak olan Katı Atık Bertaraf Tesisi ile birlikte Kars Atıksu Artıma Tesisinin tamamlanması durumunda; Kars’ta çevre sağlığının tesis edildiği gibi su kaynaklarının da temiz ve etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanmış olacak.

Öte yandan Kars Atıksu Arıtma ve Toplama Tesisi, Kars şehir merkezine yaklaşık 2,5 kilometre mesafede Dereiçi Mevkisinde 54 bin 400 metrekare alan üzerinde kurulacak. Projenin hayata geçirilmesi durumunda şehre ait evsel atık suların Belediye Kanalizasyon hattı son noktalarından 17 bin 500 metre uzunluğundaki kolektör hatları ile arıtma tesisine iletilecek.

Tesiste arıtılarak evsel kaynaklı kirliliğin giderilip arıtılmış su, yönetmeliklere uygun olarak Kars Çayı’na deşarj edilecek. Bu sayede kanalizasyon sularının Kars Çayına akması engellenerek, 47 bin 500 hektar sulama alanına sahip Kars Barajı rezervuarında temiz su depolanacak.

Atıksu Arıtma Tesisi alanı içerisinde tesisin enerji ihtiyacının ve işletme giderlerinin karşılanması için Güneş Enerji Sistemi de kurulacak. Atıksu Arıtma tesisi projesinin atıksu debisi 579 lt/sn’dir. Günlük arıtılacak atıksu miktarı 50.000 m / gün olacak.