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Kars Belediyesi’nden halı dokuma kursu

Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla Sosyal Belediyecilik faaliyetlerimiz kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinin işbirliğiyle düzenlenen “Halı Dokuma Kursu” başladı.

KARS 07.04.2021, 15:49
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Kars Belediyesi’nden halı dokuma kursu

Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla Sosyal Belediyecilik faaliyetlerimiz kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinin işbirliğiyle düzenlenen “Halı Dokuma Kursu” başladı.

İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi paydaşlığında, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 53 gün sürecek olan Halı Dokuma kursunda 20 kadının meslek sahibi olmaları hedefleniyor. Eski Belediye hizmet binasında Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri altında açılan kursta kadınlar maharetli elleriyle en güzel Kars motifli halıları dokumaya başladı.
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