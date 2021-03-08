Kars AK Parti’den İHA’ya ziyaret

Kars AK Partili heyet, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars Bürosu’nu ziyaret etti.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Naim Kaya, beraberindeki Merkez İlçe Kadın Kolları, Gençlik Kolları Birim Başkanlarıyla birlikte İHA’yı ziyaret ederek İHA Kars İl Temsilcisi Işık Çapanoğlu’dan bilgi aldı.

Türkiye’nin ilk özel haber ajansı olan İhlas Haber Ajansı’nın Kars’ta bürosunun olmasının çok önemli olduğunu ifade eden AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Naim Kaya, İhlas Haber Ajansı’nı yakından takip ettiklerini, Kars’ın kalkınmasını hızlandırmak adına ve Kars’ın geleceği bakımından basın organlarının büyük bir öneme sahip olduğu belirtti. Kaya, İhlas Haber Ajansı’nın haber servisinde tarafsız ve kaliteli haberciliğin temel ilkeleriyle çalıştığını sözlerine ekledi.

AK Parti heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu, bir süre AK Parti heyetiyle sohbet etti. Genelde Kars’ın konuşulduğu ziyarette, daha sonra bir de hatıra fotoğrafı çekildi.