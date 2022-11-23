Kars 36 Spor Iğdıres Spor hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Iğdıres Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3’üncü grupta yer alan Kars 36 Spor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda yapıyor.

Teknik Direktör Yusuf Sacid Çelik nezaretinde yapılan antrenmanda sporcuların istekli olmaları dikkat çekerken, yeni yönetimle birlikte yeşil beyazlı ekibin çıkış yapması bekleniyor.

Kars 36 Spor’un hak etmediği yerde olduğunu ifade eden Teknik Direktör Yusuf Sacid Çelik, “Hak ettiğimiz yerde değiliz. Bizler yeni yönetimle birlikte çıkışa geçeceğimize inanıyoruz. Zor bir süreçten geçtik. Artık her şeyi geride bırakarak bundan sonraki maçlarımızı kazanmak istiyoruz. İnşallah Iğdır deplasmanından 3 puanla dönerek kötü gidişe son vermiş oluruz” dedi.

Kars 36 Spor, Iğdıres Spor karşılaşması 27 Kasım 2022 Pazar günü saat: 13.00’de Iğdır Kışla Semt Stadında oynanacak.