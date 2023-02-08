Kafkas Üniversitesi’nden yardım seferberliği

Kars Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremin ardından afetten etkilenen vatandaşlar için ilk andan itibaren yardım seferberliğini sürdürüyor.

Deprem haberinin hemen ardından yardım hazırlıklarına başlayan üniversite, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu başkanlığında, akademik ve idari personelden oluşan 30 kişilik yardım ekibi ve 7 araç ile depremden etkilenen iller arasında bulunan Malatya’ya gitmek üzere yola çıktı.

Deprem bölgesine doğru harekete geçen araçlarda; battaniye, ayakkabı, mont, atkı, bere, eldiven, çocuk bezi, çocuk maması, temizlik malzemesi, elektrikli ısıtıcı, çadır, su ve gıda malzemesi gibi birçok ürün çeşidi yer aldı.

Ayrıca yola çıkan ekibinin Malatya’ya ulaşmasının ardından görüş alışverişinde bulunarak bölgede en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin tespitinden sonra yeniden araç çıkarma kararı aldı.