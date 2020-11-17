banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Moderna’nın CEO’su açıkladı!
Moderna’nın CEO’su açıkladı!
İzmir Büyükşehir'den korona virüs kararları
İzmir Büyükşehir'den korona virüs kararları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kovid-19’u etkisiz hale getiren maske geliştirildi
Kovid-19’u etkisiz hale getiren maske geliştirildi

Freni boşalan kamyondan atladı, tomrukların altında hayatını kaybetti

KARS (İHA) – Kars’ın Sarıkamış ilçesinde freni boşalan hareket halindeki kamyondan atlayan 3 kişiden 1’i tomrukların altında kalarak hayatını kaybetti.

KARS 17.11.2020, 19:18
3
Freni boşalan kamyondan atladı, tomrukların altında hayatını kaybetti

KARS (İHA) – Kars’ın Sarıkamış ilçesinde freni boşalan hareket halindeki kamyondan atlayan 3 kişiden 1’i tomrukların altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kars’ın Sarıkamış ilçesi Karakurt köyü İznos mevkide bir kooperatife ait ağaç kesim, boylama, taşıma ve budama işini alan E.D. (42) ile birlikte E.K. (33) ve G.A (27) 41 LU 293 plakalı kamyonu ile tomruk çektiği sırada kamyonun freni boşaldı.

Kamyonu durduramayan sürücü E.D. ve içerisinde bulunan E.K. ile G.A. hareket halindeki kamyondan atladı. Kazada kamyon sürücüsü E.D. tomrukların altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyondan atlayan E.K. ve G.A. ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden E.D. ise hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
açık
banner378