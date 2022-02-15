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Fenomenler Kars, Ardahan, Iğdır’ın gastronomisini tanıttı

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) davetiyle bölgeye gelen üç instagram ve youtube fenomeni Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin yemek kültürü ve turistik destinasyonlarını takipçileriyle paylaştı.

KARS 15.02.2022, 15:20 15.02.2022, 15:53
Fenomenler Kars, Ardahan, Iğdır’ın gastronomisini tanıttı

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) davetiyle bölgeye gelen üç instagram ve youtube fenomeni Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin yemek kültürü ve turistik destinasyonlarını takipçileriyle paylaştı.

Serhat Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği organizasyonlarla Türkiye’nin önemli turistik destinasyonlarından biri haline gelen Serhat illeri, bu kez sosyal medya fenomenlerine ev sahipliği yaptı. Sosyal medyada yaklaşık üç milyon takipçisi olan üç instagram ve youtube fenomeni, SERKA’nın davetiyle Kars, Ardahan ve Iğdır illerini gezdi. Fenomenler, üç gün süren gezi boyunca illerin yemek kültürünü ve turistik destinasyonlarını takipçileriyle paylaştı.

“Buzlu göl üzerinde renkli etkinlikler “

Sosyal medya fenomenlerinin ilk durağı Ardahan oldu. Ardahan’ın yöresel kahvaltısını takipçileriyle paylaşan fenomenler, ardından yüzeyi buzla kaplı Kars ve Ardahan illeri arasında bulunan Çıldır Gölü’nde balıkçıların Eskimo usulü balık avını izledi ve atlı kızakla göl üzerinde tur attı. Fenomenler daha sonra avladıkları sarıbalık ile buzlu göl üzerinde mangal yaktı, semaver çayı demledi. Yaklaşık 40 santimetre kalınlığındaki buzlu göl üzerinde yöreye özgü sarıbalık ile kırmızı etten yemek yapan aşçı fenomenler, hazırladıkları yemeklerin videolarını çekerek milyonları bulan takipçileriyle paylaştı. Fenomenler, yapılan kaz mantısıyla birlikte Ardahan yöresine ait bütün yöresel yemekleri bir sofrada takipçilerine sundu. Fenomenler, yöreye ait halk oyunları ekibinin oyunlarını da takip etti. SERKA Ardahan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ahmet Mücahit Köksoy, kente gelen fenomenlere, üretimi yapılan yöresel peynirlerle ilgili bilgi vererek Ajansın desteklerini anlattı.

“Kars’ta ve ığdır’da ‘ne yenir’ videosu hazırlanacak “

Gastronomi turunun ikinci gününde fenomenler Iğdır’ı tanıttı. Kars’ta ve Iğdır’da bir günde ‘ne yenir’ başlıklı bir video hazırlayacak olan fenomenler, kentteki lokantalarda aşçılar tarafından hazırlanan 25 çeşit yöresel lezzetin çekimlerini yaparak tariflerini paylaştı. Kentteki tarihi ve turistik mekanları gezdikten sonra, Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki Dilucu Sınır kapısına giden takipçiler üç ülke ile sınırı olan Iğdır’ı hesaplarında paylaştı. Programın son durağı Sarıkamış Kayak Merkezi oldu. Kayak Merkezi’ni gezen fenomenler, teleferikle Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin zirvesine çıktı, kayak pistlerinde çekim yaptı. Sarıçam ormanlı eşsiz doğası ve kristal karıyla Türkiy’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi’nde, Serhat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan hazırlanan çeşitli etkinlere katılan fenomenler, yöresel ürünlerle hazırlanan kahvaltı ve yemek servislerinin videolarını çekti ve hesaplarında paylaştı.

Yaklaşık üç milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomenlerinin yaptıkları paylaşımlar kısa sürede büyük beğeni topladı. Bölgenin büyülü coğrafyasından etkilenen fenomenler, “Bölge illerinde yemek kültürü ve bu değiştirilmeyen yöresel lezzetler büyülüyor insanı. İlk kez Iğdır ve Ardahan’ı görme fırsatı bulduk. Gördüğümüz bütün bu güzellikleri takipçilerimizle paylaştık ve kısa sürede 280 bini bulan beğeniler aldık. Ailelerimizle gelip burada tatil yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu. Fenomenler takipçilerinin mesajlarını da paylaştı. Binlerce takipçi Kars, Ardahan, Iğdır illerini bir an önce görmek için plan yaptıklarını, özellikle yöresel lezzetlerin ilgi çekici olduğunu ve bölge illerini görmeye değer bulduklarını yazdı. SERKA’nın davetiyle gelen sosyal medya fenomenleri, üç günlük programı tamamladıktan sonra kentten ayrıldı.

#fenomen #Kars
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